В апреле в Мурманске откроют первый пункт приема вторсырья за вознаграждение

Всего регион обзаведется 7 такими пунктами приема вторсырья. Фото: АО «Ситиматик»

Сдавая макулатуру и пластик на переработку, можно не только помогать экологии, но и получать за это деньги. Так, в апреле в Мурманске открывается первый пункт приема вторсырья «Вторматик» - он появится на Кольском проспекте, 51.

- В пункт приема за денежное вознаграждение можно будет сдать популярные виды фракций для дальнейшей переработки. В их числе – ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые, белые), ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, бумага и книги без переплета, а также картон. В будущем во «Втоматик» будут принимать текстиль, - сообщили в АО «Ситиматик».

Всего регион обзаведется 7 такими пунктами приема вторсырья. Мурманская область станет четвертым регионом, в котором заработает «Вторматик».

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