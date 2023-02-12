За последнюю неделю в Мурманской области 349 человек заразились коронавирусом

В Мурманске опасную инфекцию подхватили 178 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 5 по 11 февраля.

- Зарегистрировано 349 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 146 531, - сообщили в оперштабе региона.

В Мурманске опасную инфекцию подхватили 178 человек.

Напомним: в Мурманской области 99,6% заболевших гриппом не делали прививку.

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