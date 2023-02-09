В Мурманской области 99,6% заболевших гриппом не делали прививку

В Мурманской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Так, за первую неделю февраля число заболевших ОРВИ выросло на 9,3%, а прирост по гриппу составил 7%.

Как отмечает региональный Роспотребнадзор, подавляющее большинство зараженных гриппом северян (99,6%) не делали сезонную прививку от гриппа.

- Самым распространенным стал вирус гриппа В, за ним следует вирус гриппа А. Из числа других респираторных инфекций лидируют РС-вирусы. Также у заболевших выявлены риновирусы, метапневмовирус, аденовирус, парагрипп, - сообщили в оперштабе региона.

Также растет количество случаев гриппа B, при котором у пациентов регистрируется пневмония.

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