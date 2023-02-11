В 2022 году население Мурманской области сократилось на 6,3 тысячи человек

В 2022 году численность населения в Мурманской области сократилась на 6,3 тысячи человек, и к декабрю составила 718,1 тысячи человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году численность населения в Мурманской области сократилась на 6,3 тысячи человек, и к декабрю составила 718,1 тысячи человек.

По данным Мурманскстата, за год родились 5220 малышей, умерли 7986 человек. Для сравнения, в 2021-м эти показатели были 5542 и 10536 соответственно.

Напомним: Мурманская область оказалась на 9 месте в рейтинге российских регионов по размеру банковских вкладов населения.

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