Пенсионер из Мурманска после ночных посиделок в кафе обокрал новую знакомую

В отношении жителя Заполярья возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

У 38-летней мурманчанки выдалось неудачное знакомство с пенсионером в одном из кафе города. Так, новый поклонник украл у женщины сумку, в которой были деньги и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 36 тысяч рублей.

- Как выяснили полицейские, ночью в заведении за столик к северянке подсел незнакомый мужчина и завел беседу. Они выпили, после чего женщина отправилась на танцпол. Пропажу сумочки она обнаружила уже придя домой, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

67-летнего северянина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Мужчина сообщил, что совершил кражу, пока его новая знакомая отвлеклась и ушла танцевать.

В отношении жителя Заполярья возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде.

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