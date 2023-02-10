В Кировске ремонтники обокрали городскую больницу на 400 тысяч рублей из-за задержки зарплаты

Северянам грозит до шести лет лишения свободы. С них взята подписка о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апатитско-Кировская ЦГБ осталась без имущества из-за двух рабочих по ремонту. Мужчинам не понравилось, что им задерживают зарплату, а потому решили обокрасть медучреждение.

Как выяснили полицейские, злоумышленники проникли на склады городской больницы, где они занимались ремонтными работами, и похитили оттуда пять дверей, окно, два рулона линолеума и катушку кабеля на 100 метров. Сумма ущерба составила более 410 тысяч рублей.

Ворами оказались 35-летний апатитчанин и 53-летний кировчанин, которые ранее не попадали в поле зрения правоохранителей.

- Похищенное злоумышленники сначала продали, а узнав, что их работодатель обратился с заявлением в полицию, выкупили его обратно. Полицейские вернули имущество его владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Северянам грозит до шести лет лишения свободы. С них взята подписка о невыезде.

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