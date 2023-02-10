В центре Мурманска запретят движение и стоянку транспорта 26 февраля

В Мурманске 26 февраля с 00.00 до 19.00 будет ограничена стоянка всех видов транспорта за исключением машин, имеющих спецпропуска установленного образца. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 26 февраля с 00.00 до 19.00 будет ограничена стоянка всех видов транспорта за исключением машин, имеющих спецпропуска установленного образца.

Как сообщили в администрации города, запрет будет действовать на улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до въезда на парковку перед зданием «ГДЦ Меридиан», а также на улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна.

Также с 10.00 до 19.00 того же дня на указанных участках введут временные ограничения движения автомобилей.

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