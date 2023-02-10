Правительство РФ расширило границы ТОР «Столица Арктики»

Отмечается, что проект создаст 700 новых рабочих мест и привлечет 46,4 миллиарда рублей в виде частных инвестиций. Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области.

- На новых участках ТОР будет построен контейнерный терминал для международных транзитных морских грузоперевозок. Там будет осуществляться перевалка грузов на суда ледового класса, которые могут работать на трассах Северного морского пути. Работы по созданию логистического комплекса планируется завершить до 2026 года, - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что проект создаст 700 новых рабочих мест и привлечет 46,4 миллиарда рублей в виде частных инвестиций.

Напомним: новая компания-резидент территории опережающего развития «Столица Арктики» построит в Мурманской области морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа. Еще один появится на Камчатке, инвестиции в проект составят 2,4 миллиарда рублей.

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