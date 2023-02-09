В Мурманске главного инженера компании приговорили к 7 годам колонии за коммерческий подкуп компании

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский районный суд Мурманска вынес приговор главному инженеру организации, который совершил коммерческий подкуп.

Так, в 2020 году мужчина получил от гендиректора другой компании взятку в миллион рублей за отказ его организации от участия в электронном аукционе на право заключения госконтракта по выполнению перевозок горюче-смазочных материалов в пункты Белого и Баренцева морей. Таким образом, вторая фирма могла выиграть аукцион по максимальной цене.

Суд признал инженера виновным в совершении преступления по части 8 ст. 204 УК РФ.

- Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в пять миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях на два года, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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