В Мурманске из-за сильного ветра ввели режим повышенной готовности

В Мурманске с 8 февраля введен режим повышенной готовности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске с 8 февраля введен режим повышенной готовности. Это связано с усилением ветра, который в порывах достигает 27 метров в секунду, говорится в постановлении администрации города.

Городских организациям рекомендовано в кратчайшие сроки проверить наличие и готовность к работе резервных источников питания, а управляющим компаниям - уточнить обеспеченность материально-техническими ресурсами для ликвидации возможных аварий.

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