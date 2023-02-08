Больше 20 тысяч жителей Мурманской области должны отчитаться о доходах за 2022 год

В УФНС региона работает телефон «горячей линии» по вопросам декларирования доходов: +7 (81555) 6-44-00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В России проходит декларационная кампания, в рамках которой нужно отчитаться о доходе, полученном в 2022 году, если ранее с него не был удержан налог. Так, в Мурманской области обязаны представить декларацию по форме 3-НДФЛ более 20 тысяч человек.

- В первую очередь это те, кто продавал в прошлом году недвижимость или транспорт, находившиеся в собственности меньше минимального срока владения, сдавал имущество в аренду, получал дорогие подарки не от близких родственников, имел доходы из-за границы. К этой категории налогоплательщиков относятся 18 тысяч северян, - сообщили в УФНС России по Мурманской области.

Еще 2,3 тысячи человек должны представить декларацию, если занимались предпринимательством, являлись нотариусами, адвокатами, арбитражными управляющими, медиаторами, оценщиками.

В УФНС региона работает телефон «горячей линии» по вопросам декларирования доходов: +7 (81555) 6-44-00.

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