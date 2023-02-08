Житель Мурманска расплатился в такси украденным шуруповертом

Вором оказался ранее судимый, безработный 41-летний житель Мурманска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

39-летний мурманчанин остался без своих электроинструментов, которые он хранил на чердаке. У мужчины похитили две дрели-шуруповерта, аккумуляторный гайковерт и перфоратор на общую сумму в 50 тысяч рублей. Утром он обнаружил, что навесной замок сорван.

Вором оказался ранее судимый, безработный 41-летний житель Мурманска. Тот признался полицейским, что намеренно обходил подъезды домов в Ленинском округе в поисках наживы.

- Злоумышленник рукой сбил петлю старого замка на чердаке, забрал инструменты, затем вызвал такси, за которое расплатился украденным шуруповертом. Остальное имущество он оставил себе для личного пользования, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Похищенные инструменты вернули владельцу, а в отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. С мужчины взята подписка о невыезде.

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