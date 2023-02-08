Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья8 февраля 2023 8:57

В Мурманской области ввели бесплатную стерилизацию домашних собак

Стоимость операций компенсируют из областного бюджета
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Безнадзорных животных продолжат оперировать за счет бюджета.

Безнадзорных животных продолжат оперировать за счет бюджета.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманской области с 2023 года можно бесплатно стерилизовать домашних собак. Ранее на облветстанции в специальные дни давали скидку в 45% на такую операцию, теперь же она не будет стоить ни рубля для северян. На процедуру надо будет предварительно записаться.

- Во время обсуждения законопроекта о содержании животных зооволонтеры предлагали прописать в нем обязательную стерилизацию собак, но на данный момент такое требование невыполнимо, - рассказал «КП»-Мурманск» председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Безнадзорных животных продолжат оперировать за счет бюджета.

Такая практика должна помочь снизить количество бродячих собак на улицах и их потомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru