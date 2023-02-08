В Мурманской области ввели бесплатную стерилизацию домашних собак

Безнадзорных животных продолжат оперировать за счет бюджета. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманской области с 2023 года можно бесплатно стерилизовать домашних собак. Ранее на облветстанции в специальные дни давали скидку в 45% на такую операцию, теперь же она не будет стоить ни рубля для северян. На процедуру надо будет предварительно записаться.

- Во время обсуждения законопроекта о содержании животных зооволонтеры предлагали прописать в нем обязательную стерилизацию собак, но на данный момент такое требование невыполнимо, - рассказал «КП»-Мурманск» председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Безнадзорных животных продолжат оперировать за счет бюджета.

Такая практика должна помочь снизить количество бродячих собак на улицах и их потомства.

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