Прокуратура через суд добилась установки дорожных знаков у мурманской прогимназии

Исковые требования о выполнении указанных работ были удовлетворены в полном объеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура подала в суд на администрацию Мурманска, чтобы те установили недостающие дорожные знаки на улице Челюскинцев. Так, в районе прогимназии №61 отсутствовали дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход».

В 2021 году мэрии вносилось представление, а установку знаков включили в план проектных работ на 2023 год. Тем не менее, это не является устранением нарушений закона.

- Отсутствие дублирующих дорожных знаков создает угрозу жизни и здоровья детей, посещающих прогимназию, поэтому прокурор округа обратился с иском в суд, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Исковые требования о выполнении указанных работ были удовлетворены в полном объеме.

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