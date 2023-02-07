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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:54

Тепло, как на Черном море. В Мурманской области зафиксирована экстремально теплая погода

В Мурманской области зафиксирована экстремально теплая погода
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В регионе стоит плюсовая температура, а некоторые места оказались экстремально теплыми.

В регионе стоит плюсовая температура, а некоторые места оказались экстремально теплыми.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на смену морозам пришло потепление. В регионе стоит плюсовая температура, а некоторые места оказались экстремально теплыми.

Согласно данным сайта «Погода и климат», 7 февраля в Янискоски и Никеле температура воздуха составила +3,5 и +3,1 градуса. А в Вайда-Губе +4,3. Почти как на курортах Черного моря. Так, в Адлере столбик термометра за сутки поднялся на намного выше, там +5.

Напомним: в Мурманской области ожидаются порывы ветра до 30 м/с.

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