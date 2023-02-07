Тепло, как на Черном море. В Мурманской области зафиксирована экстремально теплая погода

В регионе стоит плюсовая температура, а некоторые места оказались экстремально теплыми.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области на смену морозам пришло потепление. В регионе стоит плюсовая температура, а некоторые места оказались экстремально теплыми.
Согласно данным сайта «Погода и климат», 7 февраля в Янискоски и Никеле температура воздуха составила +3,5 и +3,1 градуса. А в Вайда-Губе +4,3. Почти как на курортах Черного моря. Так, в Адлере столбик термометра за сутки поднялся на намного выше, там +5.
Напомним: в Мурманской области ожидаются порывы ветра до 30 м/с.
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