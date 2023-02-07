Губернатор Андрей Чибис передал новую пожарную машину спасателям из ДНР

Ключи от машины передали спасателям. Фото: t.me/HocenkoVP

Спасатели из ДНР получили новый бронированный пожарный автомобиль, который им передал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. За это главу заполярного региона поблагодарил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Спасатели и пожарные ДНР - пример бесстрашия, профессионализма и благородства. Они не только борются с огнем, но и доставляют воду нашим жителям, в том числе в часто обстреливаемые районы, - отметил представитель Республики в своем Telegram-канале.

Напомним: ансамбль песни и пляски Северного флота дал восемь концертов для участников СВО.

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