МЧС предупреждает жителей Мурманской области о штормовом ветре

Ветер должен стихнуть 9 числа.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В ближайшие дни северян стоит быть осторожнее на улице.
- По данным Мурманского УГМС, вечером 8 февраля на севере Мурманской области ожидается сильный южный, юго-западный ветер в порывах 25-27 м/с, - сообщили в МЧС региона.
Как добавляет паблик «Погода в Мурманске» (12+), на побережье - в Териберке и на полуострове Рыбачий - ветер может разбушеваться до 30 м/с. При таких условиях дорогу на Териберку могут закрыть.
Ветер должен стихнуть 9 числа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru