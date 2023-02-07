МЧС предупреждает жителей Мурманской области о штормовом ветре

Ветер должен стихнуть 9 числа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшие дни северян стоит быть осторожнее на улице.

- По данным Мурманского УГМС, вечером 8 февраля на севере Мурманской области ожидается сильный южный, юго-западный ветер в порывах 25-27 м/с, - сообщили в МЧС региона.

Как добавляет паблик «Погода в Мурманске» (12+), на побережье - в Териберке и на полуострове Рыбачий - ветер может разбушеваться до 30 м/с. При таких условиях дорогу на Териберку могут закрыть.

Ветер должен стихнуть 9 числа.

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