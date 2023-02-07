Мурманские школы проверяют на плесень после жалоб в соцсетях

Выясняется, где и когда были сделаны фотографии с образовавшейся на потолке плесенью. Фото: vk.com/murmanskgroup

7 февраля в соцсетях появилась информация о черной плесени, которая распространилась в Центре школьного питания Мурманска.

- В таких условиях людям приходится работать на Мира, 2/2 – именно там готовят горячее питание мурманским школьникам. И руководство без какой-либо химзащиты заставляет работников мыть этот ужас, - написали в паблике «Мурманск» (18+).

Однако информация оказалась недостоверной.

- Улица Мира, 2/2 - это юридический адрес организации, и там ничего не готовят. Сейчас идет комплексная проверка школ Роспотребнадзором, - прокомментировали «КП»-Мурманск» инцидент в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Выясняется, где и когда были сделаны фотографии с образовавшейся на потолке плесенью.

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