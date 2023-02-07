Из-за непогоды изменилось расписание движения «Клавдии Еланской»

График движения теплохода «Клавдия Еланская» изменился по погодным условиям. Фото: Правительство Мурманской области

График движения теплохода «Клавдия Еланская» изменился по погодным условиям.

Как сообщили в минтрансе Мурманской области, выход судна из порта Мурманска запланирован на 9 февраля в 19.00. Приход в Островной - 10 февраля в 11.00.

Из Островного теплоход отчалит 10 февраля в 18.00 и прибудет в Мурманск 11 февраля в 11.00.

Напомним: электросетевая компания Мурманской области перешла в режим повышенной готовности.

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