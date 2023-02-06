Из-за непогоды электросетевая компания Мурманской области перешла в режим повышенной готовности

Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до конца недели. Фото: Михаил РЯБИКОВ

Электросетевая компания Мурманской области перешла в режим повышенной готовности, чтобы во всеоружии встретить ледяной дождь, снегопад, сильный ветер и температурные качели. Непогода придет в регион 7 февраля.

- 49 аварийных бригад и 83 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 9 дизельных генераторов в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социальных учреждений, - сообщает филиал Россети Северо-Запад.

Специалисты компании напоминают, что приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение запрещено.

Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится до конца недели.

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