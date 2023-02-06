В Мурманской области 7 февраля ожидаются температурные качели

В Мурманскую область нагрянут температурные качели. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманскую область нагрянут температурные качели. Так, ночью 7 февраля температура воздуха опустится до -13 градусов, а днем составит от -1 до +4.

- 7-9 февраля погоду Кольского полуострова будут определять активные атлантические циклоны, смещающиеся в Гренландское и Баренцево моря. Местами пройдет снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Гололедица, местами сильная, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в Мурманске выпала половина месячной нормы осадков.

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