В Мурманске выпала половина месячной нормы осадков

Начало февраля в Мурманске выдалось очень снежным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Начало февраля в Мурманске выдалось очень снежным. Так, меньше, чем за неделю город отметил половину месячной нормы осадков. Об этом сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

За минувшую ночь Мурманск отметил один миллиметр осадков, а всего за пять с половиной дней февраля выпало 12,3 миллиметра снега.

Напомним: 6 февраля в Мурманской области ожидаются морозы и снег.

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