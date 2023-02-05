6 февраля в Мурманской области ожидаются морозы и снег

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, изморозь. Фото: Злата Десяткова

Начало новой недели будет в Мурманской области морозным. Так, ночью 6 февраля температура воздуха при прояснениях составит -17-22 градуса, днем -3-8, местами до -13.

- Ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в небе над Мурманском заметили перламутровые облака.

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