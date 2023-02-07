В Умбе из-за уборки снега на дороге инвалид не мог попасть к себе домой

На помощь северянину пришли сотрудники прокуратуры. Фото: прокуратура Мурманской области

В Умбе у местного жителя, инвалида I группы, возникли трудности после механизированной уборки региональной автодороги, проходящей по улице Морской. Мужчина не мог попасть домой - снежный вал не позволял открыть калитку во двор.

На помощь северянину пришли сотрудники прокуратуры, которые убрали снег, перекрывший дорогу на участок.

- Также внесено представление в ГОКУ «Мурманскавтодор» для устранения нарушений при контроле за качеством содержания участков региональной автодороги в Умбе, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: в Мурманске незаконно выгружали грязный снег на улице Шабалина.

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