В Мурманске незаконно выгружали грязный снег на улице Шабалина

Нарушителям грозят штрафы от 40 до 120 тысяч рублей. Фото: минприроды Мурманской области

В Мурманске несанкционированно выгружали грязный снег из самосвалов в районе дома №8 на улице Шабалина. Нарушение выявили сотрудники минприроды региона.

В ведомстве напомнили, что загрязненные снежные массы, собранные с улиц города, относятся к отходам от зимней уборки улиц.

Материалы, собранные сотрудниками министерства, направлены в полицию для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении виновных. Нарушителям грозят штрафы от 40 до 120 тысяч рублей.

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