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НовостиОбщество7 февраля 2023 10:31

В Ловозеро и Ревду приедет мобильная ярмарка «Наша рыба»

Купить недорогие дары моря местные жители смогут 11 февраля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Жителей Ловозерского района ждет мобильная ярмарка «Наша рыба».

Жителей Ловозерского района ждет мобильная ярмарка «Наша рыба».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Ловозерского района ждет мобильная ярмарка «Наша рыба». Купить недорогую рыбу, пресервы и морские деликатесы можно будет в Ревде и Ловозере. Цены на продукцию на 25-30% ниже рыночных.

- Фудтраки будут работать в населенных пунктах 11 февраля с 11.00 до 18.00, - сообщили в Мурманконгрессе.

В Ловозере ярмарка развернется возле Ловозерского центра развития досуга и культуры на улице Советской, в Ревде – рядом с Культурно-спортивным центром на улице Металлургов.

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