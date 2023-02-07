В Ловозеро и Ревду приедет мобильная ярмарка «Наша рыба»

Жителей Ловозерского района ждет мобильная ярмарка «Наша рыба». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителей Ловозерского района ждет мобильная ярмарка «Наша рыба». Купить недорогую рыбу, пресервы и морские деликатесы можно будет в Ревде и Ловозере. Цены на продукцию на 25-30% ниже рыночных.

- Фудтраки будут работать в населенных пунктах 11 февраля с 11.00 до 18.00, - сообщили в Мурманконгрессе.

В Ловозере ярмарка развернется возле Ловозерского центра развития досуга и культуры на улице Советской, в Ревде – рядом с Культурно-спортивным центром на улице Металлургов.

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