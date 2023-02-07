На побережье Баренцева моря ветер усилился до 20 м/с

Эта неделя в Мурманской области ожидается ненастной. В первую очередь - из-за усиления ветра. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эта неделя в Мурманской области ожидается ненастной. В первую очередь - из-за усиления ветра.

- В Мурманске уже дует до 17 м/с, на побережье - 20 м/с. В Мурманске 8-9 февраля будут порывы до 25 м/с, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: из-за усиления ветра в Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.

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