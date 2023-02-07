В Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в море

На побережье ожидается усиление ветра до 20 м/с и более. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из-за усиления ветра в Мурманской области ввели ограничение на выход маломерных судов в Баренцево море.

С полуночи 7 февраля до полуночи 9 февраля оно действует в Териберке, с 9.00 7 февраля до 9.00 10 февраля - в ЗАТО Островной, с 6.00 7 февраля до 01.00 10 февраля - в Печенге и Лиинахамари.

На побережье ожидается усиление ветра до 20 м/с и более.

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