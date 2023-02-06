В Мурманске произошло ДТП с участием автобуса

В Мурманске 6 февраля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске 6 февраля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. На проспекте Кольском водитель автомобиля Mercedes не пропустил общественный транспорт при выезде с парковки.

Видео с моментом аварии опубликовали в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона.

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