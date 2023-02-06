В Мурманске выпустили оригинальный конверт в честь 150-летия со дня рождения Михаила Пришвина

На марке можно увидеть портрет писателя и рабочий стол, на основной иллюстрации — книги с произведениями Михаила Пришвина. Фото: УФПС Мурманской области

Конверт с оригинальной маркой выпустила Почта России в честь 150-летия со дня рождения писателя Михаила Пришвина. Его уже можно купить в почтовых отделениях Мурманской области, региональный тираж составляет одну тысячу экземпляров.

На марке можно увидеть портрет писателя и рабочий стол, на основной иллюстрации — книги с произведениями Михаила Пришвина, в том числе страницу из рассказа «Лисичкин хлеб».

- Писатель не единожды бывал в наших краях и описывал свое впечатления в рассказах и очерках. Для нас большая часть оказаться причастными к юбилейной дате и увековечить имя выдающегося писателя на филателистической продукции, — отметил директор УФПС Мурманской области Александр Кочуров.

Также в дополнение к конверту выпустили штемпель специального гашения с надписью: «150 лет со дня рождения. М.М. Пришвина».

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