В Мончегорске поступило сообщение о минировании школы №5

К школе №5 в Мончегорске стянуты экстренные службы. Фото: vk.com/monchegorsk

Утром 6 февраля к общеобразовательной школе №5 в Мончегорске стянуты экстренные службы. Причиной послужило сообщение об угрозе взрыва в здании.

- Полностью занятия не отменили. Дети находятся дома и ждут информацию до 10.30, - пишет паблик «Подслушано Мончегорск №1» (18+).

Напомним: в конце января в Мурманский политехнический лицей поступило сообщение об угрозе взрыва. Учащихся отпустили домой.

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