488 тысяч услуг оказали жителям Мурманской области в многофункциональных центрах «Мои документы»

В 2023 году в Мурманской области откроют новые Центры цифровых компетенций. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году в многофункциональных центрах «Мои документы» Мурманской области оказали 488 тысяч услуг северянам. В том числе 17 тысяч в рамках цифровых компетенций и 4200 в рамках выездного обслуживания.

- Топ-3 самых популярных услуг не изменился: это миграционный и регистрационный учет, социальная сфера и регистрация прав, - отметила министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, Центры цифровых компетенций планируют открыть в Ковдоре, Кировске, Заозерске и Оленегорске.

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