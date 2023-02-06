В Мурманской области проживает 1400 саами

В Мурманской области отмечают Международный день саамов. Фото: Олег ФИЛОНОК

6 февраля отмечается Международный день саамов. С ним представителей коренного малочисленного народа в Мурманской области поздравил губернатор Андрей Чибис.

- Важно, что вы сохраняете свои традиции и культуру, следуя духу времени и внедряя современные технологии в популяризацию культуры. Правительство со своей стороны оказывает различную поддержку, это и бесплатные земельные участки для выпаса оленей, создание нового этнографического комплекса в Туломе, гранты и субсидии на общую сумму в 8 миллионов рублей, - сообщил Андрей Чибис.

Всего в Мурманской области на данный момент проживает 1400 представителей саами.

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