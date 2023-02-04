Африканда осталась без горячей воды и отопления из-за аварии

Аварийная бригада уже добралась до места повреждения теплосети. Фото: администрация Полярных Зорь

В Мурманскую область после сильных снегопадов пришли морозы, в которые жители Африканды остались без отопления и горячей воды.

- На магистральном участке теплосети в районе котельной около 6.45 4 февраля произошел прорыв. Введен режим повышенной готовности. Техника работает на месте аварии. Ведутся земляные работы. Вскрываем подземный участок магистральной теплосети протяженностью 40 погонных метров, - сообщил глава Полярных Зорь Максим Пухов.

Ремонтно-восстановительная бригада уже добралась до места повреждения теплосети и приступила к устранению аварии.

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