В Мурманске на прогулке енот укусил девочку

Енот на прогулке укусил девочку.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманске в Долине Уюта произошел неприятный случай.
- У манежа парень гулял с енотом. Енот укусил девочку, но ребенок сказал об этом родителям не сразу, - сообщили в паблике «Окрашивание полос, стрижки в Мурманске» (16+).
Родители девочки искали хозяина животного, чтобы узнать у него, есть ли у питомца прививка от бешенства. В сети появилась информация, что северянин уже вышел на связь.
Напомним: в Мурманске умерла отравленная крысиным ядом енот Урсула из Мурманска.
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