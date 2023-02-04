В Мурманске на прогулке енот укусил девочку

Енот на прогулке укусил девочку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске в Долине Уюта произошел неприятный случай.

- У манежа парень гулял с енотом. Енот укусил девочку, но ребенок сказал об этом родителям не сразу, - сообщили в паблике «Окрашивание полос, стрижки в Мурманске» (16+).

Родители девочки искали хозяина животного, чтобы узнать у него, есть ли у питомца прививка от бешенства. В сети появилась информация, что северянин уже вышел на связь.

Напомним: в Мурманске умерла отравленная крысиным ядом енот Урсула из Мурманска.

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