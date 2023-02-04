Один житель Мурманской области потребляет в год 26,1 килограмма сахара

Северяне потребляют слишком много сахара. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманскстате посчитали, сколько сахара потребляют северяне.

- В среднем на душу населения его потребление, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар, в 2021 году составило 26,1 килограмма в год. В среднем один житель области съедал 72 грамма или почти 3 столовых ложки сахара в день, - отметили в Мурманскстате.

При этом рекомендуемая норма - всего 9 килограммов в год.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали о вреде соли. А вот Арктическая кухня может заменить лекарства.

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