Компания «Мурманстрой» заплатит 50 миллионов рублей неустойки за срыв ремонта здания художественной школы

Управление капитального строительства приняло решение расторгнуть контракт с подрядчиком ООО «Мурманстрой». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце января 2022 года должен был завершиться ремонт здания будущей художественной школы на улице Полярной Дивизии, 1/16 в Мурманске. Однако прошел год, а объект не готов.

Управление капитального строительства приняло решение расторгнуть контракт с подрядчиком ООО «Мурманстрой».

- В рамках строительного контроля над ходом и качеством работ на объекте выявлены недостатки, а также замечания, которые подрядчиком не устранены, - сообщили в администрации Мурманска.

Бывший подрядчик заплатит 50 миллионов рублей неустойки, а для завершения ремонта здания найдут новую компанию.

Напомним: Мурманский областной краеведческий музей планируют сдать после реконструкции в 2023 году. Процесс затянулся почти на три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru