В Мурманске за два дня выпало 40% от месячной нормы осадков

Начало февраля в Мурманской области выдалось очень снежным: заряды отметили во всех населенных пунктах региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Начало февраля в Мурманской области выдалось очень снежным: заряды отметили во всех населенных пунктах региона.

- За двое первых суток февраля Мурманск отметил 9,8 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы! (24 мм), - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

После снегопады сменятся морозами. Столбик термометра уже начинает понижаться, в Мурманской области похолодает до -20.

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