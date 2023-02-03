В Мурманске за два дня выпало 40% от месячной нормы осадков

Начало февраля в Мурманской области выдалось очень снежным: заряды отметили во всех населенных пунктах региона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Начало февраля в Мурманской области выдалось очень снежным: заряды отметили во всех населенных пунктах региона.
- За двое первых суток февраля Мурманск отметил 9,8 мм осадков, что составляет 40% месячной нормы! (24 мм), - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).
После снегопады сменятся морозами. Столбик термометра уже начинает понижаться, в Мурманской области похолодает до -20.
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