18 участникам ночного «шествия» после массовой драки в Ковдоре вынесли приговор

Суд признал всех 18 человек виновными и назначил им наказание в виде административного штрафа в 10 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ковдорский районный суд рассмотрел административные дела в отношении 18 человек, которые были участниками ночного «шествия» после массовых драк в Ковдоре.

Напомним: столкновения «славянской» и «азербайджанской» групп происходили несколько раз в июле 2022 года. Пострадали четыре человека, которые получили травмы разной степени тяжести, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Ночью после одной из потасовок местные жители организовали несогласованное шествие в городе, чтобы привлечь внимание к случившемуся. Они выражали недовольство сложившейся ситуацией.

- Участники «шествия» вели себя вызывающе, выкрикивали различные лозунги, адресованные выходцам из республики Азербайджан. На неоднократные требования полицейских прекратить незаконные действия никто из молодых людей не реагировал, - сообщили в пресс-службе суда.

Личности активистов были установлены, часть нарушителей на судебные заседания не явилась вовсе, некоторые из пришедших вину признали частично, в содеянном раскаялись.

Суд признал всех 18 человек виновными и назначил им наказание в виде административного штрафа в 10 тысяч рублей.

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