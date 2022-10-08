Суд вынес приговор трем зачинщикам массовой драки в Ковдоре

После массовой драки в Ковдоре задержали трех человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 2 июля в Ковдоре произошла массовая драка с участием порядка 20 человек. Конфликт зародился из-за того, что в местное кафе "Айсун" пришел молодой человек со спутницей, на входе их попросили показать паспорт, однако посетители стали вести себя агрессивно.

Столкновения "ребят славянской и азербайджанской групп" происходили несколько раз, с одной стороны был молодой человек и его группа поддержки, с другой - сотрудники кафе и их сторонники. Пострадали четыре человека, которые получили травмы разной степени тяжести, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

После случившегося задержали и заключили под стражу трех мужчин 19, 31 и 31 года. В правительстве создали рабочую группу с участием сотрудников ФСБ, полиции и прокуратуры, в том числе для недопущения дальнейших беспорядков, так как уровень накала эмоций в Ковдоре был высок.

- В судебном заседании подсудимые вину признали частично, пояснив, что общественный порядок они не нарушали, так как защищали себя и своих земляков от нападения парней славянской внешности, - уточнили в Ковдорском районном суде.

Во время вынесения приговора было учтено, что мужчины впервые привлекаются к уголовной ответственности, ранее не нарушали закон, добровольно возместили пострадавшему моральный вред.

- С учетом смягчения наказания путем зачета времени содержания подсудимых под стражей и с учетом их имущественного положения, суд назначил каждому подсудимому наказание в виде штрафа в размере 500, 450 и 400 тысяч рублей, - сообщили в Ковдорском районном суде.

Мужчины еще могут обжаловать приговор.

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