Трех задержанных по делу о массовой драке в Ковдоре заключили под стражу

Трех задержанных от 19 лет до 32 года заключили под стражу. Фото: СКР по Мурманской области

В ночь на 4 июля в Ковдоре произошла массовая драка с участием порядка 20 людей. Пострадали четыре человека, которые получили травмы разной степени тяжести, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

В рамках его расследования задержали трех человек: 31, 21 года и 19 лет.

- Обвиняемые на улице Кирова в Ковдоре, грубо нарушая общественный порядок и проявляя явную агрессию, устроили массовую драку. В результате одному из пострадавших – несовершеннолетнему местному жителю 2005 года рождения, они причинили телесные повреждения руками, ногами, а также деревянной палкой, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

На два месяца мужчин заключили под стражу.

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