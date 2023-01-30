В Кировске прошло второе заседание рабочей группы по развитию Советов работающей молодежи

Первое собрание прошло на ледоколе «Ленин» в конце 2022 года. Фото: Правительство Мурманской области

На минувшей неделе в Мурманской области прошло второе заседание рабочей группы по развитию Советов работающей молодежи. Местом для его проведения стал Кировск.

- Рабочая группа утвердила типовое положение о Совете. Использовать документ сможет любая организация на территории всей Мурманской области, где трудоустроены молодые специалисты. Также принято решение создать Ассоциацию советов работающей молодежи, - сообщили в комитете молодежной политики региона.

Первое собрание прошло на ледоколе «Ленин» в конце 2022 года.

Напомним: в декабре 2022 года в Москве под председательством Владимира Путина прошло заседание Большого Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Участие в мероприятии принял губернатор Андрей Чибис, который выдвинул инициативы для дополнительной поддержки молодежи Мурманской области.

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