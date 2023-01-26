Эксперты выделили 23 киберриска, которые подстерегают детей в виртуальном мире

«Это все из-за компьютера!» - эта фраза часто нервирует подростков и молодых людей, если звучит от старшего поколения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

«Это все из-за компьютера!» - эта фраза часто нервирует подростков и молодых людей, если звучит от старшего поколения. Обвинять гаджеты, соцсети, игры и приложения во всем плохом, что происходит с подрастающим поколением, не совсем правильно, но все же виртуальный мир действительно может сильно навредить.

«Ростелеком» и аналитическая компания MINDSMITH при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде провели серьезное исследование о киберрисках в онлайн-среде для несовершеннолетних, представив его результаты общественности.

Часто взрослые даже не представляют всего масштаба и многообразия опасностей в сети. Это не только пресловутое насилие в компьютерных играх, зависимость от гаджетов и риск увидеть контент 18+…

- Мы выделяем 23 киберриска, - отмечает эксперт в области цифровой трансформации, технологических трендов и информационной безопасности, основатель и управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов. – Это очень недооцененная тема, вокруг которой появилось много мифов, а ведь часто именно технологии являются триггером социально-экономических изменений и явлений, в том числе создающих риски. Последние мы разделили на четыре группы - недооцененные, контролируемые, актуальные и требующие внимания.

Часто взрослые даже не представляют всего масштаба и многообразия опасностей в сети. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так, в сети есть такие опасности, как вовлечение в преступные группировки, например, когда подросткам предлагают покупать и распространять наркотики, или же радикализм и экстремизм. Причем алгоритмы, которые изучают интересы пользователей, не всегда могут остановиться в этом процессе и будут подкидывать несовершеннолетним другие материалы по тебе, представляя собой уже не умную систему, а настоящее болото.

Помимо этого эксперты призывают не сбрасывать со счетов такие риски, как маркетинговое давление, онлайн-мошенничество, темные паттерны и т.д. Словом, все, что нацелено на проведение оплаты товаров и услуг. Даже если родителям кажется, что если у ребенка нет банковской карты, то нет и угрозы траты денег, на самом деле алгоритмов по выманиванию средств достаточно. Например, через встроенные функции в играх и приложениях.

Дети часто ведут себя в сети гораздо активнее взрослых. И из-за этого могут стать жертвами личностных атак и психологического насилия. Самое опасное и тревожное в этом, что родители часто не замечают, что с их детьми что-то не так. Подростки, сталкиваясь с кибербуллингом (травля в сети), сталкингом (навязчивое преследование и выслеживание), грумингом (тесная дружба для дальнейшей эксплуатации), сексуальными домогательствами, не говорят об этом. Но такое давление может довести до нервного срыва, депрессии и даже попыток самоубийства.

Иногда несовершеннолетние страдают и из-за самых близких родственников. Например, мама выкладывает фотографии своего малыша, которому нет и года, где он без одежды или чем-то испачкался. Для взрослых это может быть мило, но как себя будет чувствовать ребенок, когда вырастет и будет знать, что в сети есть такие снимки? Не будут ли его за это высмеивать сверстники? Или же для некоторых родителей блоги о детях становятся хорошим источником заработка, но хотят ли их дочки и сыновья быть звездами в сети? Для таких поступков даже есть специальные термины - доксинг (публичное раскрытие в сети персональной информации), эксплуатация ребенка для создания контента, шеретинг (когда взрослые делятся информацией, в том числе фото и видео о детях). Все это создает цифровой след. Неосторожное поведение в подростковом возрасте может, например, стать причиной увольнения в будущем.

К киберрискам также можно отнести опасные челленджи и тренды, контент с насилием и порнографией и т.д. Подробнее обо всех подводных камнях в сети можно прочитать в исследовании «Ростелекома» и его партнеров.

Но мало знать об опасностях - надо понимать, как их избежать.

Дети часто ведут себя в сети гораздо активнее взрослых. Фото: Анастасия ОСИПОВА

- Запрещать детям пользоваться гаджетами, сидеть в соцсетях или в сети – не самый лучший способ их защиты. В наше время сложно избежать вовлеченности в виртуальную жизнь. Лучше понять эти риски, обсудить их с детьми, выстроив доверительные отношения, - уверен Руслан Юсуфов.

Самый доступный способ для родителей – программы, плагины и т.д. по родительскому контролю и мониторингу. Они позволяют взрослым определять, какой контент они считают неприемлемым, чтобы он не попадался на глаза подрастающему поколению. Также крупные компании, которые вовлечены в интернет-процессы, в том числе интернет-провайдеры, сами безостановочно разрабатывают алгоритмы защиты детей. Многие из них незаметны пользователям, но активно работают и успешно блокируют контент на грани или за ней.

- Киберриски – это процесс, который постоянно трансформируется. Так, в будущем может увеличиться роль влияния инфлюенсеров. Также все больше мы говорим о метавселенных - и там риски увеличения взаимодействия детей и взрослых прослеживаются, в первую очередь, с сексуальным насилием. Например, в VR-приложениях уже были случаи кибербуллинга и домогательств. Еще один вид набирающего обороты риска – использование мошенниками искусственного интеллекта, а также то, что искусственный интеллект начинает играть роль в воспитании детей, - поясняет Руслан Юсуфов.

Эксперты отмечают, что цифровая безопасность – это коллективная задача. Решать ее должны государство, образовательные организации, родители, коммерческие и некоммерческие организации, IT-разработчики и т.д.

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