Следователи проводят проверку после обнаружения тела пропавшего жителя Колы

Следователи проводят процессуальную проверку. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Почти неделю длились поиски пропавшего 15 января 40-летнего жителя Колы Максима Воронина. В тот день он уехал по делам, после позвонил жене и сообщил, что его машина съехала в кювет, а потом перестал выходить на связь.

Машину Максима нашли на 13-м километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС, а на минувших выходных стало известно, что самого северянина обнаружили мертвым.

- 22 января в районе 16-го километра автодороги Кола-Серебрянская ГЭС было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Следователи проводят процессуальную проверку.

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