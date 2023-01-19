Волонтеры собираются искать пропавшего после ДТП водителя в Мурманской области

Максим Воронин пропал 15 января. Фото: МурманСпас

15 января в Мурманской области пропал 40-летний Максим Воронин из Колы. В тот день мужчина на голубом Peugeot Boxer ехал по дороге Кола-Серебрянские ГЭС и съехал в кювет. После этого позвонил жене, сообщил о случившемся, а потом перестал выходить на связь.

Машину Максима нашли на 13-м километре дороги. Сейчас волонтеры поисково-спасательных отрядов и неравнодушные северяне собираются на поиск северянина.

- Требуются снегоступы, квадрокоптер (если есть возможность), теплая одежда, термос, перекус, умение ходить в зимнее время по сопкам и желание помочь! Встреча в 10.30 19 января на 15 километре Серебрянки, - пишут волонтеры.

Подробнее о поиске можно узнать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru