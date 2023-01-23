Пропавшего после ДТП Максима Воронина из Колы нашли мертвым

Максима Воронина искали с 15 января. Фото: vk.com/murmanspas51

15 января в Мурманской область пропал 40-летний Максим Воронин из Колы. В тот день в промежуток с 16.00 до 17.00 он выехал из дома по делам, а после позвонил жене и сообщил, что его машина съехала в кювет. После северянин перестал выходить на связь.

К поискам Максима подключились волонтеры, его машину нашли на 13-м километре автодороги Кола-Серебрянские ГЭС, но самого водителя рядом не было.

Спустя почти неделю поисков волонтеры поисково-спасательного отряда «МурманСпас» сообщили, что Максима Воронина нашли мертвым. Подробности на данный момент не уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru