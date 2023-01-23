«Мы долго боролись за жизнь Виктории, а теперь маленькими шажками восстанавливаемся». Как сейчас живет жительница Апатитов, ставшая инвалидом из-за пьяной женщины-водителя

До страшный событий Виктория Смирнова была красавицей с добрыми глазами, милой улыбкой и планами на жизнь. Фото: vk.com/clubhelpvikasmirnova

29 декабря 2020 года Апатитский суд вынес приговор Светлане Скачинской, устроившей ДТП в мае того же года. Тогда погиб 20-летний Сергей Марченков, а 18-летняя Виктория Смирнова стала инвалидом. Виновницу аварии отправили в колонию на семь лет.

До страшный событий Виктория Смирнова была красавицей с добрыми глазами, милой улыбкой и планами на жизнь. Сейчас ее близкие борются за то, чтобы она могла самостоятельно делать самые простые вещи. 22 января девушке исполнился 21 год, в эту важную дату ее родные рассказали, что сейчас происходит в их жизни.

- Мы долго боролись за жизнь Виктории, а теперь маленькими шажками восстанавливаемся. В прошлом году Вика прошла два курса реабилитации в клинике МЧС им. Никифорова в Санкт-Петербурге. С середины июля до конца октября занимались физической реабилитацией в клинике «Нейрофит» в Москве. В том году Вике убрали трахеостому. На дом к Вике приходят заниматься реабилитолог, инструктор ЛФК, нейропсихолог, массажист и логопед. В этом году предстоит пластика дефекта после снятия трахеостомы. Хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто поддерживает морально и материально! Все присланные средства были и будут потрачены на реабилитацию и медицинские нужны для Виктории!!! - сообщили близкие девушки в группе «Смирнова Виктория реабилитация после ДТП» (18+).

На реабилитацию семья тратит собственные деньги, поэтому в группе есть реквизиты для перевода денег.

Напомним: жители Мурманской области и других регионов объединились ради спасения 27-летней Анастасии Меньшиковой. Северянка, работающая учительницей химии и биологии в одной из школ Мурманска, во время беременности узнала о страшном диагнозе - острый миелоидный лейкоз.

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