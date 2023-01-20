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НовостиОбщество20 января 2023 8:13

Для больной острым лейкозом учительницы из Мурманска собрали деньги на лечение

Для спасения Анастасии Меньшиковой требовалось 2,3 миллиона рублей
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Спасти жизнь молодой мамы может трансплантация костного мозга, но подходящий донор нашелся в международном регистре. Фото: личный архив / leikozu.net

Спасти жизнь молодой мамы может трансплантация костного мозга, но подходящий донор нашелся в международном регистре. Фото: личный архив / leikozu.net

Жители Мурманской области и других регионов объединились ради спасения 27-летней Анастасии Меньшиковой. Северянка, работающая учительницей химии и биологии в одной из школ Мурманска, во время беременности узнала о страшном диагнозе - острый миелоидный лейкоз.

Спасти жизнь молодой мамы может трансплантация костного мозга, но подходящий донор нашелся в международном регистре. Для его обследования и заготовки материала надо было собрать 2,3 миллиона рублей. Такой суммы у семьи Анастасии не было.

Благодаря отзывчивости неравнодушных людей, сбор для Анастасии закрыли. Впереди - путь к спасению.

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