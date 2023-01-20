Для больной острым лейкозом учительницы из Мурманска собрали деньги на лечение

Спасти жизнь молодой мамы может трансплантация костного мозга, но подходящий донор нашелся в международном регистре. Фото: личный архив / leikozu.net

Жители Мурманской области и других регионов объединились ради спасения 27-летней Анастасии Меньшиковой. Северянка, работающая учительницей химии и биологии в одной из школ Мурманска, во время беременности узнала о страшном диагнозе - острый миелоидный лейкоз.

Спасти жизнь молодой мамы может трансплантация костного мозга, но подходящий донор нашелся в международном регистре. Для его обследования и заготовки материала надо было собрать 2,3 миллиона рублей. Такой суммы у семьи Анастасии не было.

Благодаря отзывчивости неравнодушных людей, сбор для Анастасии закрыли. Впереди - путь к спасению.

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