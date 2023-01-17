Для спасения больной острым лейкозом учительницы из Мурманска надо собрать 2,3 миллиона рублей

На данный момент уже собрано 978 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фонд борьбы с лейкемией объявил сбор средств для помощи 27-летней учительницы химии и биологии из Мурманска Анастасии Меньшиковой. Во время беременности дочкой, сдавая плановые анализы, она узнала о страшном диагнозе - острый миелоидный лейкоз. В тот момент ее привычная активная и счастливая жизнь круто изменилась.

- Почти сразу стало понятно, что в Мурманске Настю не вылечат, и она полетела в Москву. Полтора месяца спустя, после химиотерапии и родов, Настя осталась в палате совсем одна. Дочка Мия проводила первые месяцы с папой и бабушкой. Чтобы вернуться к любимой семье, новорожденной дочери, своим ученикам и к самой себе, Насте нужна трансплантация костного мозга. Совместимого донора удалось найти только в международном регистре. Вот только заплатить 2 279 200 рублей за обследование такого донора и заготовку трансплантата Настиной семье не по силам, - рассказали в фонде.

На данный момент уже собрано 978 тысяч рублей. Полную сумму удастся собраться, если каждый житель Мурманской области переведет всего по 3-4 рубля.

Подробнее историю Анастасии и реквизиты для помощь можно посмотреть здесь.

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