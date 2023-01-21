В Гаджиево родителям погибшего на СВО северянина вручили Орден Мужества за сына

Указом Президента РФ северянин награжден Орденом Мужества посмертно. Фото: vk.com/opershtab_murman

В Гаджиево родителям Ивана Игнатенко, который участвовал в спецоперации, вручили Орден Мужества за сына. Капитан-лейтенант героически погиб на СВО 16 августа 2022 года, выполняя боевое задание.

- Указом Президента РФ Владимира Путина северянин награжден Орденом Мужества посмертно. Иван до конца оставался верен Отечеству и личным примером воодушевлял бойцов подразделения на отвагу и мужество, - отметили в оперштабе региона.

В Гаджиево также провели митинг, посвященный памяти военнослужащего.

Напомним: 19-летнего участника спецоперации из Кировска посмертно наградили Орденом Мужества.

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